زيلينسكي يؤكد رفضه إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل انتهاء القتال

الوكيل الإخباري- صرح فلاديمير زيلينسكي ردا على سؤال حول شرعيته في مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان، بأن الانتخابات في أوكرانيا لن تجرى إلا بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع.

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