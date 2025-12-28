زيلينسكي يؤكد عزمه مناقشة التنازلات الإقليمية في محادثاته مع ترامب

وأضاف زيلينسكي، للصحفيين قبل الاجتماع مجيباً عن سؤال حول ما إذا كان سيناقش التنازلات الإقليمية من جانب أوكرانيا: "نعم ستتم مناقشة هذا الموضوع أيضا".
في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي أن الاجتماع مع زيلينسكي سيعقد في الساعة التاسعة مساء بتوقيت موسكو في منتجع مارالاغو الخاص به في فلوريدا. وسيكون ذلك اللقاء الرابع بين ترامب وزيلينسكي.
يوم السبت قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا دعت أوكرانيا إلى منح سكان دونباس حقهم المشروع في تقرير المصير، لكن كييف اختارت شن الحرب.
