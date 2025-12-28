زيلينسكي يؤكد عزمه مناقشة التنازلات الإقليمية في محادثاته مع ترامب

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة التنازلات الإقليمية في اللقاء الذي سيجمعهما يوم الأحد في فلوريدا.



وأضاف زيلينسكي، للصحفيين قبل الاجتماع مجيباً عن سؤال حول ما إذا كان سيناقش التنازلات الإقليمية من جانب أوكرانيا: "نعم ستتم مناقشة هذا الموضوع أيضا".



في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي أن الاجتماع مع زيلينسكي سيعقد في الساعة التاسعة مساء بتوقيت موسكو في منتجع مارالاغو الخاص به في فلوريدا. وسيكون ذلك اللقاء الرابع بين ترامب وزيلينسكي.

يوم السبت قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا دعت أوكرانيا إلى منح سكان دونباس حقهم المشروع في تقرير المصير، لكن كييف اختارت شن الحرب.

وأشار الرئيس بوتين أيضا إلى أن اهتمام روسيا بسحب القوات الأوكرانية من الأراضي التي تحتلها يتضاءل نظراً لسرعة تقدم الجيش الروسي على جبهات القتال.

قبل ذلك، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثا عن القضية الإقليمية للنزاع الأوكراني، بأنه وفقا للدستور الروسي، فإن شبه جزيرة القرم وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون هي أجزاء لا تتجزأ من روسيا وكيانات تابعة لها.