الخميس 2026-05-07 10:08 م

زيلينسكي يحذّر المسؤولين الأجانب من حضور عرض عيد النصر في موسكو

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الخميس، 07-05-2026 09:54 م

الوكيل الإخباري-   حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس، المسؤولين في الدول الحليفة لموسكو، من حضور العرض الذي تعتزم إقامته في ذكرى النصر على ألمانيا النازية في التاسع من أيار، بعدما أعلنت روسيا هدنة أحادية ليومين لهذه المناسبة.

وقال زيلينسكي "لقد تلقينا كذلك رسائل من بعض الدول القريبة من روسيا، تفيد بأن ممثلين لها يعتزمون الحضور إلى موسكو. هذه رغبة غريبة... في هذه الأيام. لا نوصي بذلك".

 
 


