زيلينسكي يحذر من ضربة روسية كبرى محتملة

وكتب زيلينسكي على منصة إكس "أعدّ الروس لهجوم واسع النطاق قبل بضعة أيام، وهناك احتمال كبير بأن تُنفذ الضربة هذه الليلة"، داعيا السكان إلى الاحتماء.
وطالب مجدّدا الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بصواريخ باتريوت التي تعد أساسية للتصدي للصواريخ البالستية الروسية.
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