الأربعاء 2026-07-29 11:28 م

زيلينسكي يحذر من ضربة روسية كبرى محتملة

زيلينسكي يحذر من ضربة روسية كبرى محتملة
ارشيفية
 
الأربعاء، 29-07-2026 11:20 م
الوكيل الإخباري-   حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء من "احتمال كبير" بأن تشن روسيا هجوما واسع النطاق خلال الليل.اضافة اعلان


وكتب زيلينسكي على منصة إكس "أعدّ الروس لهجوم واسع النطاق قبل بضعة أيام، وهناك احتمال كبير بأن تُنفذ الضربة هذه الليلة"، داعيا السكان إلى الاحتماء.

وطالب مجدّدا الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بصواريخ باتريوت التي تعد أساسية للتصدي للصواريخ البالستية الروسية.
 
 


gnews

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