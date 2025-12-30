الثلاثاء 2025-12-30 10:22 م

زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة أوكرانيا ويصر على حضوره بالطائرة

ل
أرشيفية
الثلاثاء، 30-12-2025 09:27 م

الوكيل الإخباري- قال فلاديمير زيلينسكي إنه دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة أوكرانيا، وبرر تصرفه هذا بأن وصول طائرة الرئاسة الأمريكية سيعطي انطباعا على حماية كييف من الهجمات الروسية.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه قد يلقي خطابا أمام البرلمان الأوكراني إذا كان ذلك سيساعد في حل النزاع بالبلاد.

ونقل موقع News.LIVE عن زيلينسكي قوله: "سيكون من المفيد لو حضر ترامب... أخبرته أننا سنكون سعداء برؤيته. سيكون ذلك مفيدا جدا لنا أيضا، إذا وصل ترامب جوا إلى أوكرانيا، سيكون ذلك بمثابة إشارة إلى أن لدينا بالتأكيد إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار. طبعا يفضل ألا يسافر رئيس الولايات المتحدة إلى بولندا ثم يستقل القطار إلى كييف بل يسافر مباشرة جوا إلى أوكرانيا".

اضافة اعلان


في 28 ديسمبر، التقى ترامب بزيلينسكي في مقر إقامته مارالاغو في فلوريدا. وعقب محادثاتهما الثنائية، أجرى ترامب وزيلينسكي محادثة هاتفية مع قادة أوروبيين.


قبل اجتماعه مع زيلينسكي، قال ترامب إنه أجرى محادثة هاتفية "جيدة ومثمرة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية التعليم العالي توضح حول المنح والقروض

الجيش يحبط أكثر من 418 محاولة تسلل وتهريب خلال 2025

أخبار محلية الجيش يحبط أكثر من 418 محاولة تسلل وتهريب خلال 2025

موسكو: نحتفظ بحق الرد على تصرفات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا تجاه سفاراتنا

عربي ودولي موسكو: نحتفظ بحق الرد على تصرفات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا تجاه سفاراتنا

430 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية 2025

أخبار محلية 430 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية 2025

السعايدة يتابع جاهزية منظومة الكهرباء والوقود ميدانياً

أخبار محلية السعايدة يتابع جاهزية منظومة الكهرباء والوقود ميدانياً

وفاة طفل بعمر 6 سنوات بعد سقوط جدار قيد الإنشاء عليه في وادي السير

أخبار محلية وفاة طفل بعمر 6 سنوات بعد سقوط جدار قيد الإنشاء عليه في وادي السير

ل

عربي ودولي زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة أوكرانيا ويصر على حضوره بالطائرة

وزارة الاستثمار تقود تحولاً نوعياً في الاقتصاد الأردني

أخبار محلية وزارة الاستثمار تقود تحولاً نوعياً في الاقتصاد الأردني



 






الأكثر مشاهدة