زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة أوكرانيا ويصر على حضوره بالطائرة

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه قد يلقي خطابا أمام البرلمان الأوكراني إذا كان ذلك سيساعد في حل النزاع بالبلاد.
ونقل موقع News.LIVE عن زيلينسكي قوله: "سيكون من المفيد لو حضر ترامب... أخبرته أننا سنكون سعداء برؤيته. سيكون ذلك مفيدا جدا لنا أيضا، إذا وصل ترامب جوا إلى أوكرانيا، سيكون ذلك بمثابة إشارة إلى أن لدينا بالتأكيد إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار. طبعا يفضل ألا يسافر رئيس الولايات المتحدة إلى بولندا ثم يستقل القطار إلى كييف بل يسافر مباشرة جوا إلى أوكرانيا".
في 28 ديسمبر، التقى ترامب بزيلينسكي في مقر إقامته مارالاغو في فلوريدا. وعقب محادثاتهما الثنائية، أجرى ترامب وزيلينسكي محادثة هاتفية مع قادة أوروبيين.
قبل اجتماعه مع زيلينسكي، قال ترامب إنه أجرى محادثة هاتفية "جيدة ومثمرة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
