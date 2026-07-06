زيلينسكي يدعو قمة الأطلسي إلى "قرارات قوية" بعد هجمات روسيا على كييف

وقال زيلينسكي عبر فيسبوك "من الأهمية أن يخرج العالم، وفي مقدمته الولايات المتحدة وشركاؤنا الأوروبيون، من قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة بقرارات قوية لدعم دفاعاتنا الجوية".
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