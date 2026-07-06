زيلينسكي يدعو قمة الأطلسي إلى "قرارات قوية" بعد هجمات روسيا على كييف

الوكيل الإخباري- حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين حلفاءه على اتخاذ "قرارات قوية" خلال قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة هذا الأسبوع في أنقرة، إثر هجوم روسي على كييف أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل الليلة الماضية.

اضافة اعلان