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زيلينسكي يرى أن "الحرب ستنتهي بشكل أسرع" في ظل رئاسة ترامب

ترامب التقى زيلينسكي في سبتمبر/أيلول الماضي بنيويورك
ترامب التقى زيلينسكي في سبتمبر/أيلول الماضي بنيويورك
السبت، 16-11-2024 08:28 ص
الوكيل الإخباري-   أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -الجمعة- عن اعتقاده بأن الحرب مع روسيا "ستنتهي بشكل أسرع" في ظل رئاسة دونالد ترامب، مشيدا باتصاله الهاتفي معه رغم المخاوف من تراجع دعم واشنطن لكييف.اضافة اعلان


وقال زيلينسكي في مقابلة صحفية إنه "من المؤكد أن الحرب ستنتهي بشكل أسرع مع سياسات أعضاء الفريق الذي سيدير البيت الأبيض، هذا هو نهجهم، ووعدهم لمجتمعهم"، مضيفا أن "الحرب ستنتهي، لكننا لا نعرف متى بالضبط".

وأكد زيلينسكي أنه أجرى "تفاعلا بنّاء" مع دونالد ترامب خلال محادثتهما الهاتفية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مضيفا أن ترامب "سمع الأسس التي نعتمد عليها، ولم أسمع أي شيء يتعارض مع موقفنا".

وانتقد الرئيس الأمريكي المنتخب إنفاق إدارة جو بايدن عشرات المليارات من الدولارات لدعم أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022، ووعد ترامب بحل هذا النزاع "خلال 24 ساعة"، دون أن يوضح الكيفية.

ووعد ترامب مجددا بـ"العمل بجدية شديدة في ما يتعلق بروسيا وأوكرانيا" لأن الحرب "يجب أن تتوقف".

الجزيرة
 
gnews

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