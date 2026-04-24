زيلينسكي يزور السعودية اليوم ويلتقي الأمير محمد بن سلمان

12:52 م

الوكيل الإخباري- أفاد مسؤول كبير في كييف لوكالة فرانس برس بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتوجه إلى السعودية الجمعة حيث سيجري محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ثاني زيارة له إلى المملكة في غضون شهرين.





وسعى زيلينسكي لإقامة علاقات أوثق مع دول عدة في الخليج وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وعقد اتفاقات دفاعية شملت الرياض لنقل خبرة كييف في إسقاط الطائرات المسيّرة.









