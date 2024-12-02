زيلينسكي يشكو ضعف القوات الأوكرانية وافتقارها للعتاد اللازم للقتال

الوكيل الإخباري- اشتكى رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع وكالة "كيودو" اليابانية من افتقار القوات الأوكرانية للقوة والعتاد اللازم لمواصلة القتال، مطالبا الشركاء بتوسيع مساعدتهم لكييف.



وقال زيلينسكي خلال المقابلة: "قواتنا تفتقر إلى القوة اللازمة لاستعادة القرم والمناطق الأخرى، وهذه حقيقة، يجب البحث عن حل دبلوماسي".

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ونقلت الوكالة عن زيلينسكي وصفه لحال المعارك في جبهات القتال حيث أوضح أن القوات الروسية تتقدم في شرق أوكرانيا، وأن الوضع على الجبهة بالنسبة لكييف صعب للغاية.



وزعم زيلينسكي خلال حديثة أن "أوكرانيا لن تتمكن من التفكير في الوسائل الدبلوماسية إلا عندما تصبح قوية بما يكفي لردع روسيا".



في ذات الوقت اشتكى زيلينسكي الذي حصل على مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات من الغرب، من أن هذه المساعدات غير كافية وطالب بزيادتها، مشددا على أنه لا توجد هيكلية أمنية يمكن أن تحل محل "الناتو".



وأضاف: "حلف "الناتو" مهم جد لضمان الأمن لأوكرانيا" مطالبا بدعوة من الحلف لمناقشة مسألة انضمام كييف إلى تشكليه.



وقال زيلينسكي في وقت سابق إن دعوة أوكرانيا لنيل عضوية حلف الناتو مع احتفاظ موسكو في الوقت الراهن بالأراضي التي انضمت إلى روسيا، يمكن أن يكون حلا لإنهاء المرحلة الساخنة من الحرب.



هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يوجد شروط مسبقة لبدء المفاوضات بشأن الأزمة في أوكرانيا، لكن هناك شروط للسلام الدائم والشامل.



كما حذر في وقت سابق من أن عضوية أوكرانيا في "الناتو" تشكل تهديدا لأمن روسيا، ولفت إلى أن توجه كييف نحو الانضمام للحلف كان واحدا من أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.



وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن انضمام أوكرانيا سيتسبب بعواقب سلبية للغاية على الأمن الأوروبي، وسيتطلب ردا حازما من روسيا.



كما حذر المرشح لمنصب المبعوث الخاص للبيت الأبيض لروسيا وأوكرانيا كيث كيلوغ، من خطورة الحديث عن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".