زيلينسكي يشكو نقص "باتريوت" وينتقد الإرادة الأمريكية

وأشار زيلينسكي إلى أن هذا "التلكؤ" يعود إلى غياب الإرادة السياسية لدى الشركاء الغربيين لدعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الأمنية.
وفي مقابلة مع شبكة CBS، عبّر زيلينسكي عن استغرابه من عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تسليم أنظمة "باتريوت" الإضافية، رغم الوعود التي قُطعت خلال قمة حلف الناتو في واشنطن صيف عام 2024.
وأوضح أن المشكلة ليست مالية، حيث إن كييف مستعدة لشراء هذه الأنظمة مقابل 15 مليار دولار للمنظومة، لكنها تواجه عقبات سياسية.
وأضاف:"الولايات المتحدة تقول إنها لا يمكنها توفير هذه الإمكانيات لأوكرانيا، في الوقت الذي تقدم فيه مثل هذه الأنظمة لدول أخرى مثل إسرائيل."
كما تساءل: "إذا كانت أوكرانيا والولايات المتحدة شريكتين، ألا يمكننا إيجاد طريقة لحماية أوكرانيا؟"
وشدد زيلينسكي على أن بلاده تطلب فقط أنظمة دفاع جوي، مشيرًا إلى أن شركاءها يفتقرون إلى الإرادة السياسية اللازمة لحل هذه القضية. وأكد أن أوكرانيا تحتاج إلى 10 أنظمة باتريوت لتغطية بعض المدن الرئيسية.
وحذّر من أن غياب الدعم الأمريكي سيؤدي إلى خسائر كبيرة لأوكرانيا، سواء على الصعيد الإنساني أو من حيث السيطرة على الأراضي.
واقترح خيارًا بديلاً يتمثل في الحصول على تراخيص لإنتاج منظومات "باتريوت" وذخائرها ، مشيرًا إلى أن دولًا أوروبية وآسيوية غير منخرطة في نزاعات عسكرية تمتلك بالفعل أنظمة أمريكية مشابهة منصوبة على أراضيها.
وفي وقت سابق، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن زيلينسكي طلب خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمدادات إضافية من أنظمة الدفاع الجوي، وخاصة نظام "باتريوت".
وأشارت ليفيت إلى أن ترامب وافق على دراسة الخيارات المتاحة، خصوصًا في أوروبا.
من جانبها، حذّرت موسكو الدول الغربية مرارًا من أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا لن تغيّر شيئًا، بل ستؤدي فقط إلى إطالة أمد النزاع.
كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حلف "الناتو" متورط بشكل مباشر في هذه المواجهة، ليس فقط من خلال إرسال المساعدات العسكرية، بل أيضًا عبر تدريب العسكريين.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
السودان: العلاقات مع تركيا أخوية ودورها محوري بإعادة الإعمار
-
رئيس كوريا الجنوبية المعزول أمام القضاء بتهم التمرد والخيانة
-
انخفاض تعداد سكان اليابان إلى أدنى مستوى منذ عام 1950
-
الدفاعات الروسية تسقط 52 مسيرة أوكرانية في مقاطعات جنوب غربي البلاد
-
"أكسيوس": الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية قد تُعقد في روما
-
السودان.. الدعم السريع تعلن سيطرتها على مخيم "زمزم" في دارفور
-
القبض على المشتبه به في إحراق منزل حاكم ولاية بنسلفانيا
-
الصين تقترح إنشاء نظام عالمي لإدارة الذكاء الاصطناعي