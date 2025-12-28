الأحد 2025-12-28 08:04 ص

زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
الأحد، 28-12-2025 05:44 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت قناة "أوبشتشيستفينويه" التلفزيونية الأوكرانية عن وصول فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، تمهيدا للقائه المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد في فلوريدا.

يأتي هذا اللقاء في إطار التطورات المتعلقة بخطة التسوية الأمريكية للأزمة الأوكرانية. وقد سبق أن أفاد الكرملين بأن روسيا "تحافظ على انفتاحها للمفاوضات وفق منصة المحادثات في أنكوريج"، في إشارة إلى استعدادها للحوار بشأن المقترحات الأمريكية.

وشهدت الفترة الماضية سلسلة من اللقاءات التحضيرية رفيعة المستوى ففي 20-21 ديسمبر أجرى الممثل الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف مفاوضات في ميامي مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس السابق جاريد كوشنر.

وفي 2 ديسمبر استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر لمناقشة خطة السلام الأمريكية، والتي تضم 27 نقطة مقسمة إلى أربع حزم للمناقشة المنفصلة.

هذا وأعرب مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف عن تقييمه الإيجابي لمحادثات الكرملين، واصفا إياها بأنها "بالبناءة والمفيدة"، مع الإشارة إلى أن "نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة كان لها تأثير إيجابي على سير وطبيعة المفاوضات".

 
 


