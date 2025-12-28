زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب

الوكيل الإخباري- أعلنت قناة "أوبشتشيستفينويه" التلفزيونية الأوكرانية عن وصول فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، تمهيدا للقائه المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد في فلوريدا.

