زيلينسكي يعترف بصعوبة الموقف في دونيتسك وزابوريجيا

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن "الظروف في منطقتي دونيتسك وزابوريجيا، اللتين تسيطر عليهما روسيا جزئيا، صعبة للغاية .. لكن قدرة وحداتنا على الصمود أمر بالغ الأهمية. كل شيء يعتمد على قدرتنا على الصمود".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أول أمس الجمعة، السيطرة على أوستريفسكي، وهي قرية تقع على خزان بالقرب من بلدة كوراخوف، وهي هدف روسي رئيسي في تقدم القوات عبر منطقة دونيتسك.
ولم تعترف أوكرانيا بخسارة القرية، لكن مدونين عسكريين تحدثوا عن تقدم روسي في المنطقة.
سكاي نيوز
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