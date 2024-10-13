 
الأحد 2024-10-13 12:21 م
 

زيلينسكي يعترف بصعوبة الموقف في دونيتسك وزابوريجيا

الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي
الأحد، 13-10-2024 08:58 ص
الوكيل الإخباري-   أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، بصعوبة موقف قواته في منطقتي دونيتسك وزابوريجيا اللتين تسيطر عليهما روسيا جزئيااضافة اعلان


وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن "الظروف في منطقتي دونيتسك وزابوريجيا، اللتين تسيطر عليهما روسيا جزئيا، صعبة للغاية .. لكن قدرة وحداتنا على الصمود أمر بالغ الأهمية. كل شيء يعتمد على قدرتنا على الصمود".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أول أمس الجمعة، السيطرة على أوستريفسكي، وهي قرية تقع على خزان بالقرب من بلدة كوراخوف، وهي هدف روسي رئيسي في تقدم القوات عبر منطقة دونيتسك.
ولم تعترف أوكرانيا بخسارة القرية، لكن مدونين عسكريين تحدثوا عن تقدم روسي في المنطقة.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة فائدة لم تكن بالحسبان لقشر الرمان!

صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لما تبقى من مسجد كفر تبنيت إثر غارة إسرائيلية

عربي ودولي إسرائيل تستهدف مسجداً عمره 100 عام جنوب لبنان وتدمّره بالكامل

نموذج صاروخ ثاد في معرض اليابان للفضاء الجوي في طوكيو، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2016

عربي ودولي إسرائيل قررت بالفعل نوع الرد ضد إيران .. وتنسيق مستمر مع واشنطن

تعبيرية

اقتصاد محلي كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن؟

تعبيرية

خاص بالوكيل نقابة المحامين تعلن 26 الشهر الحالي موعدا للامتحان التحريري لدورة تشرين الأول

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تعميم من وزارة التربية بشأن المراقبة على امتحان تكميلية التوجيهي

تعبيرية

أخبار محلية 3 تصرفات تجعلك عرضة لهجوم الكلاب الضالة

تعبيرية

أخبار محلية تعديلات على عمل جسر الملك حسين خلال الشهر الحالي



 


الأكثر مشاهدة