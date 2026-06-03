الأربعاء 2026-06-03 11:47 م

زيلينسكي يعدّ الضربات الأوكرانية على سان بطرسبورغ ردا "عادلا" على روسيا

الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
 
الأربعاء، 03-06-2026 11:03 م

الوكيل الإخباري-   أشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، بالضربات الجوية التي شنها الجيش الأوكراني ليلا على مدينة سان بطرسبورغ، معتبرا أنها رد "عادل" على الهجمات الروسية على بلاده، ومتوعدا بتصعيد الضربات من جانب كييف.

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وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "أعتقد أنها ضربات عادلة. قبل يوم واحد فقط، وقع هجوم واسع النطاق، وقد رددنا بناء على ذلك"، مضيفا: "إنها مسألة وقت فقط قبل أن نتمكن من زيادة وتيرة ردودنا".

 
 


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