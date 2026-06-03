زيلينسكي يعدّ الضربات الأوكرانية على سان بطرسبورغ ردا "عادلا" على روسيا

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "أعتقد أنها ضربات عادلة. قبل يوم واحد فقط، وقع هجوم واسع النطاق، وقد رددنا بناء على ذلك"، مضيفا: "إنها مسألة وقت فقط قبل أن نتمكن من زيادة وتيرة ردودنا".
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