زيلينسكي يعدّ الضربات الأوكرانية على سان بطرسبورغ ردا "عادلا" على روسيا

الوكيل الإخباري- أشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، بالضربات الجوية التي شنها الجيش الأوكراني ليلا على مدينة سان بطرسبورغ، معتبرا أنها رد "عادل" على الهجمات الروسية على بلاده، ومتوعدا بتصعيد الضربات من جانب كييف.

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