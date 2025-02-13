زيلينسكي يعرب عن استيائه من اتصال ترامب ببوتين

الوكيل الإخباري- أعرب زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي اليوم الخميس عن استيائه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتصل أولا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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