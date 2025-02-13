زيلينسكي يعرب عن استيائه من اتصال ترامب ببوتين

وأضاف أن أولويته هي العلاقات الثنائية بين أوكرانيا والولايات المتحدة، لذلك كان يتوقع أن يتصل البيت الأبيض أولا بكييف. كما أكد زيلينسكي أنه "لن يقبل أي مفاوضات سلام ثنائية دون مشاركة أوكرانيا".
وقد أجرى الرئيسان بوتين وترامب أمس الأربعاء مباحثات هاتفية استمرت قرابة الساعة والنصف، وبحث الزعيمان مسألة تبادل البلدين الموقوفين والسجناء، وسبل التسوية في أوكرانيا.
كما تطرقا إلى الوضع في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني والعلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على استمرار الاتصالات وأعربا عن استعدادهما للقاء.
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