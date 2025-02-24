زيلينسكي يعرض التنحي مقابل عضوية الناتو.. وبوتين يرد

هذا الطرح، الذي جاء خلال مؤتمر صحفي عشية الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية، يسلط الضوء على مساعي كييف لإيجاد تسوية تضمن أمنها القومي في مواجهة موسكو.
غير أن هذه الخطوة تعكس أيضًا تحولات في المشهد السياسي الأوكراني، حيث لم يعد الصراع يقتصر على الميدان العسكري، بل بات يشمل مقايضات سياسية كبرى قد تعيد رسم خريطة التوازنات الدولية.
سكاي نيوز
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