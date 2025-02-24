 
الإثنين 2025-02-24 10:15 ص
 

زيلينسكي يعرض التنحي مقابل عضوية الناتو.. وبوتين يرد

الرئيس الأوكراني زيلنسكي
الرئيس الأوكراني زيلنسكي
الإثنين، 24-02-2025 08:15 ص
الوكيل الإخباري-   في تطور لافت، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للتخلي عن منصبه مقابل حصول بلاده على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).اضافة اعلان


هذا الطرح، الذي جاء خلال مؤتمر صحفي عشية الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية، يسلط الضوء على مساعي كييف لإيجاد تسوية تضمن أمنها القومي في مواجهة موسكو.

غير أن هذه الخطوة تعكس أيضًا تحولات في المشهد السياسي الأوكراني، حيث لم يعد الصراع يقتصر على الميدان العسكري، بل بات يشمل مقايضات سياسية كبرى قد تعيد رسم خريطة التوازنات الدولية.

سكاي نيوز 
 
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