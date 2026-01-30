الجمعة 2026-01-30 01:33 م

زيلينسكي يعلن عدم التوصل إلى تسوية بخصوص مناطق شرقي أوكرانيا التي تطالب بها روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. أوكرانيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
الجمعة، 30-01-2026 12:21 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن المفاوضين لم يتمكنوا حتى الآن من التوصل إلى تسوية بشأن مناطق في الشرق أوكرانيا تطالب بها روسيا.


وقال في تصريحات لصحافيين بينهم مراسلون لوكالة فرانس برس "حتى الآن، لم نتمكن من التوصل إلى تسوية حول مسألة (النزاع على) الأراضي، خصوصا في ما يتعلق بجزء من شرق أوكرانيا".

وأضاف أن روسيا أوقفت عمليات تبادل الأسرى، متهما الروس بأنهم "غير مهتمين بتبادل الأشخاص، لأنهم لا يعتقدون أن ذلك يحقق لهم أي فائدة".
 
 


