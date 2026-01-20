زيلينسكي يعلن عن منظومة دفاع جوي جديدة

ولا تزال أوكرانيا تعاني أثر موجة ضربات روسية هذا الشهر أدت إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن آلاف المجمعات السكنية، لا سيما في العاصمة كييف.
ودعا زيلينسكي مرارا إلى تعزيز الدفاعات الجوية، بما في ذلك زيادة المساعدة من حلفاء أوكرانيا الغربيين.
وقال زيلينسكي "سيكون هناك نهج جديد لاستخدام الدفاعات الجوية من قبل القوات الجوية، فيما يتعلق بمجموعات إطلاق متنقلة وطائرات مسيرة اعتراضية وغيرها من أصول الدفاع الجوي ’قصيرة المدى’...سيتم تحديث المنظومة".
