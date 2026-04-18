زيلينسكي يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في كييف

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 5 أشخاص على الأقل بعدما فتح مسلّح النار واتّخذ رهائن في متجر في كييف، بينما أكدت السلطات مقتل المشتبه به في أثناء محاولة توقيفه.





وجاء في منشور للرئيس الأوكراني على منصة إكس: "حاليا، تأكّد مقتل 5 أشخاص. تعازيّ للعائلات والأحباء. هناك حاليا عشرة أشخاص يعالَجون في المستشفى لإصابتهم بجروح وصدمات"، لافتا إلى "إنقاذ أربع رهائن".



وسبق ذلك إعلان وزير الداخلية إيغور كليمنكو بأنّ المشتبه به قُتِل بعدما "اتخذ الناس رهائن وأطلق النار على عناصر الشرطة في أثناء محاولة توقيفه".







