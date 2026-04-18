السبت 2026-04-18 08:56 م

زيلينسكي يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في كييف

السبت، 18-04-2026 08:39 م
الوكيل الإخباري-  أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 5 أشخاص على الأقل بعدما فتح مسلّح النار واتّخذ رهائن في متجر في كييف، بينما أكدت السلطات مقتل المشتبه به في أثناء محاولة توقيفه.اضافة اعلان


وجاء في منشور للرئيس الأوكراني على منصة إكس: "حاليا، تأكّد مقتل 5 أشخاص. تعازيّ للعائلات والأحباء. هناك حاليا عشرة أشخاص يعالَجون في المستشفى لإصابتهم بجروح وصدمات"، لافتا إلى "إنقاذ أربع رهائن".

وسبق ذلك إعلان وزير الداخلية إيغور كليمنكو بأنّ المشتبه به قُتِل بعدما "اتخذ الناس رهائن وأطلق النار على عناصر الشرطة في أثناء محاولة توقيفه".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرواشدة يفتتح فعاليات إطلاق لواء بني عبيد لواءً للثقافة الأردنية

أخبار محلية الرواشدة يفتتح فعاليات إطلاق لواء بني عبيد لواءً للثقافة الأردنية

زيلينسكي يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في كييف

عربي ودولي زيلينسكي يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في كييف

الصفدي: معالجة جذور الصراع أساس الأمن والاستقرار في المنطقة

أخبار محلية الصفدي: معالجة جذور الصراع أساس الأمن والاستقرار في المنطقة

وزراء خارجية 11 دولة يدينون إعلان إسرائيل بشأن "أرض الصومال"

أخبار محلية وزراء خارجية 11 دولة يدينون إعلان إسرائيل بشأن "أرض الصومال"

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحديد والشرعة

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحديد والشرعة

وول ستريت جورنال: الجيش الأميركي يستعد لدهم سفن مرتبطة بإيران

عربي ودولي وول ستريت جورنال: الجيش الأميركي يستعد لدهم سفن مرتبطة بإيران

سياسي فرنسي: أوروبا تحاول توريط باريس في حرب ضد روسيا

عربي ودولي سياسي فرنسي: أوروبا تحاول توريط باريس في حرب ضد روسيا

التقى قائد الجيش الباكستاني عددا من المسؤوليين الإيراني

عربي ودولي إيران تدرس مقترحات أميركية "جديدة" تلقتها عبر باكستان



 
 






الأكثر مشاهدة

 