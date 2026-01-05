زيلينسكي يعين وزيرة الخارجية الكندية السابقة مستشارة له

الوكيل الإخباري - عيّن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزيرة الخارجية الكندية السابقة كريستيا فريلاند المعروفة بمواقفها المعادية لروسيا مستشارة غير رسمية له.



وجاء في نص المرسوم المنشور على الموقع الرسمي لزيلينسكي: "تم تعيين كريستيا فريلاند مستشارة لرئيس أوكرانيا لشؤون التنمية الاقتصادية (خارج الجهاز الرسمي)".

وتشتهر فريلاند بموقفها المتشدد تجاه روسيا، حيث دعت في السنوات الأخيرة إلى تعزيز الاقتصاد الكندي وفرض عقوبات دولية على موسكو في أعقاب الأحداث في أوكرانيا.



وقد أكدت روسيا مرارا قدرتها على التعامل مع الضغوط العقابية التي بدأها الغرب قبل عدة سنوات ولا يزال يشددها، مشيرة إلى افتقار الغرب للشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.



كما تردد في الدول الغربية نفسها آراء حول عدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح سابقا بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا تمثل استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأسره.