الأربعاء 2025-05-28 06:26 م
 

زيلينسكي يقترح اجتماعا ثلاثيا مع ترامب وبوتين

زيلينسكي
زيلينسكي
 
الأربعاء، 28-05-2025 05:43 م
الوكيل الإخباري-   دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة ثلاثية مع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في إطار سعيه لدفع موسكو لإيقاف عمليتها العسكرية التي بدأت قبل ثلاث سنوات.اضافة اعلان


وسارع الكرملين الأربعاء، إلى استبعاد عقد الاجتماع هذا، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات "متينة".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن "اجتماعا كهذا يجب أن يكون نتيجة اتفاق متين يتوصل إليه الوفدان" الروسي والأوكراني.

وسبق للرئيس الروسي أن رفض الدعوات للقاء زيلينسكي في تركيا في وقت سابق هذا الشهر فيما أفاد الكرملين.

في الأثناء، أعرب الرئيس الأميركي عن انزعاجه من بوتين وزيلينسكي؛ لفشلهما في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي في تصريحات نشرت الأربعاء: "إذا لم يكن بوتين مرتاحا لاجتماع ثنائي، أو إذا كان الجميع يفضلون أن يكون الاجتماع ثلاثيا، فلا مانع لدي. أنا مستعد لأي صيغة".
 
gnews

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