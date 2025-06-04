الأربعاء 2025-06-04 05:54 م
 

زيلينسكي يقترح هدنة لحين ترتيب لقاء مع بوتين

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
الأربعاء، 04-06-2025 05:34 م
الوكيل الإخباري-   اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، وقف إطلاق النار لحين ترتيب لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.اضافة اعلان


وقال زيلينسكي في إفادة صحفية في كييف "اقتراحي، الذي أعتقد أن شركاءنا سيدعمونه، هو أن نطرح على الروس وقف إطلاق النار إلى أن يجتمع الزعيمان".

ولم تحرز محادثات السلام التي جرت في الثاني من حزيران/ يونيو مع روسيا في اسطنبول تقدما يُذكر نحو إنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا، باستثناء تبادل مقترحات ووضع خطة لتبادل كبير لأسرى الحرب، والتي أكد زيلينسكي أنها ستتم هذا الأسبوع.
 
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