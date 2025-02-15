زيلينسكي يقول إنه رفض اتفاقا مع واشنطن حول المعادن الأوكرانية

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إنه رفض توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة حول المعادن الأوكرانية معتبرا أنه "لا يحمي" بلاده في صيغته الحالية.

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