زيلينسكي يقول إنه رفض اتفاقا مع واشنطن حول المعادن الأوكرانية

وأوضح على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن "لم أسمح للوزراء بتوقيع الاتفاق لأنه غير جاهز. وأرى أنه لا يحمينا" مضيفا أن اتفاقا كهذا يجب أن يشتمل على "ضمانات أمنية (..) لكني لا أرى هذا الرابط في الوثيقة حتى الآن".
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