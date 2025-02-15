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زيلينسكي يقول إنه رفض اتفاقا مع واشنطن حول المعادن الأوكرانية

زيلينسكي
زيلينسكي
السبت، 15-02-2025 08:28 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إنه رفض توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة حول المعادن الأوكرانية معتبرا أنه "لا يحمي" بلاده في صيغته الحالية.

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وأوضح على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن "لم أسمح للوزراء بتوقيع الاتفاق لأنه غير جاهز. وأرى أنه لا يحمينا" مضيفا أن اتفاقا كهذا يجب أن يشتمل على "ضمانات أمنية (..) لكني لا أرى هذا الرابط في الوثيقة حتى الآن".

 
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