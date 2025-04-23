الأربعاء 2025-04-23 01:59 ص
 

زيلينسكي يقول إنّه يرغب في لقاء ترامب خلال مراسم جنازة البابا في الفاتيكان

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في لقاء سابق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في لقاء سابق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
الأربعاء، 23-04-2025 12:26 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، إنّه يرغب في لقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال مراسم جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان السبت.اضافة اعلان


وردا على سؤال أحد الصحافيين خلال مؤتمر صحافي، قال زيلينسكي "نعم، أرغب في ذلك، أنا مستعدّ. نحن دائما مستعدون للقاء شركائنا من الولايات المتحدة".
 
gnews

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