زيلينسكي يقول إنّه يرغب في لقاء ترامب خلال مراسم جنازة البابا في الفاتيكان

وردا على سؤال أحد الصحافيين خلال مؤتمر صحافي، قال زيلينسكي "نعم، أرغب في ذلك، أنا مستعدّ. نحن دائما مستعدون للقاء شركائنا من الولايات المتحدة".
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