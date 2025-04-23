زيلينسكي يقول إنّه يرغب في لقاء ترامب خلال مراسم جنازة البابا في الفاتيكان

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، إنّه يرغب في لقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال مراسم جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان السبت. اضافة اعلان





وردا على سؤال أحد الصحافيين خلال مؤتمر صحافي، قال زيلينسكي "نعم، أرغب في ذلك، أنا مستعدّ. نحن دائما مستعدون للقاء شركائنا من الولايات المتحدة".