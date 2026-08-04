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زيلينسكي يقيل السفيرة الأوكرانية في الولايات المتحدة

زيلينسكي يقيل السفيرة الأوكرانية في الولايات المتحدة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وسفيرة بلاده لدى الولايات المتحدة أولغا ستيفانيشينا
 
الثلاثاء، 04-08-2026 01:26 ص
الوكيل الإخباري-   أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، سفيرة بلاده لدى الولايات المتحدة أولغا ستيفانيشينا، في قرار كان متوقعا منذ التعديل الوزاري الذي أُجري في تموز، ويأتي تزامنا مع مساعي كييف للحصول على صواريخ "باتريوت" إضافية لمواجهة الهجمات الروسية.اضافة اعلان


ونص مرسوم نشرته الرئاسة الأوكرانية عبر موقعها الالكتروني على "إقالة أولغا ستيفانيشينا من منصبها سفيرة ومفوضة لأوكرانيا لدى الولايات المتحدة".

وقالت ستيفانيشينا في منشور عبر فيسبوك إنّ "القرار شخصي، يعود إلى ظروف شخصية". ونشرت رسالة تطلب فيها إعفاءها من مهامها.

وأشادت بـ"زيادة شحنات الأسلحة الأميركية والحفاظ على هذا الدعم تحديدا في وقت كان المناخ السياسي في واشنطن يتغير ضد أوكرانيا".

وعُيّنت ستيفانيشينا في هذا المنصب في تموز 2025.

ويتّسم دور السفيرة لدى الولايات المتحدة بأهمية كبيرة لأوكرانيا التي تعتمد على شحنات الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة في حربها ضد روسيا.

وشهدت العلاقات بين زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب توترا، وبلغت في بعض الأحيان حدّ السجالات الحادة، إلا أن الرئيس الجمهوري أبدى حديثا مواقف إيجابية تجاه نظيره الأوكراني.

زار زيلينسكي واشنطن الأسبوع الماضي، لطلب صواريخ باتريوت جديدة مضادة للطائرات، في ظل تصاعد الضربات الروسية على أوكرانيا.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، تخضع ستيفانيشينا لتحقيق تجريه هيئة مكافحة الفساد الأوكرانية للاشتباه في تورطها بقضايا فساد، على الرغم من عدم توجيه أي تهم رسمية لها حتى الآن.
 
 


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