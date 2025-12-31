زيلينسكي يقيل رئيس سوق الأوراق المالية ولجنة الأوراق المالية الأوكرانية

وتم نشر المرسوم الخاص بهذه الإقالة، المؤرخ في 31 ديسمبر، على موقع زيلينسكي الإلكتروني اليوم الأربعاء.
ولم يورد المرسوم أسباب استقالة المسؤول الأوكراني المذكور أعلاه.
من جانبه علق عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك على قناته في تطبيق تلغرام بالقول إن ماغوميدوف كان مقربا من أندريه يرماك، الرئيس السابق لمكتب زيلينسكي الذي تم فصله من منصبه في أعقاب فضيحة فساد.
في 28 نوفمبر، أعلن زيلينسكي أن رئيس مكتبه قد قدم خطاب استقالة؛ وفي نفس اليوم، وقع مرسوماً بإقالة يرماك.
وسبقت استقالة يرماك، عمليات تفتيش لشقة منزله وسط فضيحة فساد في قطاع الطاقة الأوكراني، والتي برز فيها رجل الأعمال تيمور مينديتش الهارب، والمقرب من زيلينسكي، باعتباره المشتبه به الرئيسي.
