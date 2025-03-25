زيلينسكي يكشف أنه أضاع هدية نادرة خلال اجتماعه مع ترامب

الوكيل الإخباري- كشف فلاديمير زيلينسكي أنه ربما فقد حزام بطولة الوزن الثقيل الخاص بأليكساندر أوسيك بعد زيارته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في فبراير الماضي.



وخلال زيارته إلى واشنطن العاصمة، أحضر زيلينسكي هذه الهدية الفريدة إلى المكتب البيضاوي قبل الاجتماع الحاسم مع ترامب.



ويرتبط بطل الوزن الثقيل أوسيك بعلاقة وطيدة مع زيلينسكي، ما دفعه للسماح للأخير بأخذ أحد أحزمته الثمينة إلى العاصمة الأمريكية. ومع ذلك، أخبر زيلينسكي مجلة "تايم" أنه غير متأكد من مكان الحزام بعد ما يقارب الشهر من رحلته.

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وعندما سئل عن موقع الحزام، أجاب زيلينسكي قائلا: "لا أعرف"، قبل أن يعلق: "ربما لا يزال موجودا هناك".



وقبل اللقاء المتوتر، وضع زيلينسكي الحزام بشكل عرضي على طاولة جانبية بجوار مقعده.



وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أفاد تقرير بأن أحد موظفي البيت الأبيض رأى الحزام وقام بنقله إلى غرفة الطعام الخاصة بترامب، حيث وضعه إلى جانب تذكارات أخرى.



وتحول الاجتماع في البيت الأبيض إلى مواجهة كلامية حادة بين زيلينسكي وترامب ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، مما أدى إلى طرد زيلينسكي بشكل مبكر قبل أن يتمكن من الظهور مع ترامب في المؤتمر الصحفي المخطط له.