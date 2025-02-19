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زيلينسكي يكشف شرطه لمنح واشنطن معادن أوكرانيا النادرة

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أرشيفية
الأربعاء، 19-02-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري - قال فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة "CNN Türk" التركية إن الجانب الأوكراني يجب أن يحصل على ضمانات أمنية مقابل حصول الولايات المتحدة على المعادن النادرة في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم 3 فبراير إن الولايات المتحدة تتوقع من أوكرانيا تقديم ضمانات لتوريد المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدة المالية والعسكرية التي تقدمها واشنطن.

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن أعضاء في الكونغرس في 14 فبراير أن المسؤولين الأمريكيين في اجتماع مع زيلينسكي في ميونيخ، دعوه للتوقيع على وثيقة التي بموجبها أن تحصل الولايات المتحدة على 50 % من الموارد المعدنية غير المستخرجة في أوكرانيا.

 

RT

 
gnews

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