زيلينسكي يكشف شرطه لمنح واشنطن معادن أوكرانيا النادرة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم 3 فبراير إن الولايات المتحدة تتوقع من أوكرانيا تقديم ضمانات لتوريد المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدة المالية والعسكرية التي تقدمها واشنطن.
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