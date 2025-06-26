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زيلينسكي يوقع اتفاقاً لمحاكمة قادة روسيا بتهمة "العدوان"

زيلينسكي مبتسما عقب توقيع الاتفاقية
زيلينسكي مبتسما عقب توقيع الاتفاقية
 
الخميس، 26-06-2025 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، اتفاقية مع مجلس أوروبا، تُمهّد الطريق لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس، على خلفية الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، وذلك بتهمة ارتكاب "جريمة العدوان"، وهي تهمة لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.اضافة اعلان


وجرت مراسم التوقيع في مقر مجلس أوروبا بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، بحضور الأمين العام للمجلس آلان بيرسيه، في خطوة وُصفت بأنها محورية في مسار العدالة الدولية، بعد أكثر من عامين على بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي خلال مراسم التوقيع:"هذه خطوة بالغة الأهمية حقاً، ويجب أن يعرف كل مجرم حرب أن العدالة ستتحقق، وهذا يشمل روسيا".

وأشار إلى أن الاتفاق يمثل بداية فقط، مضيفاً:"ما زال الطريق طويلاً أمامنا، وسيتطلب الأمر تعاوناً سياسياً وقانونياً وثيقاً لضمان محاسبة كل مجرم حرب روسي، بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين".

وكانت كييف وحلفاؤها الغربيون قد أعلنوا في 9 مايو/أيار الماضي نيتهم إنشاء هذه المحكمة في مدينة لفيف، لتكون مختصة بمحاكمة المتورطين في اتخاذ قرارات الغزو وتنفيذها، خارج ولاية المحكمة الجنائية الدولية.

ويعد هذا التطور جزءاً من جهود أوروبية-أوكرانية أوسع لتعزيز المساءلة القانونية بشأن الانتهاكات المرتكبة في سياق الحرب، وسط رفض روسي متكرر لأي تحقيق دولي يطول قياداتها.

الجزيرة 
 
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