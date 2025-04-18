وبحسب المعلومات المنشورة على موقع البرلمان الأوكراني، فقد وقع زيلينسكي القانون اليوم الجمعة 18 أبريل. وقد قدم زيلينسكي، الذي انتهت ولايته رسميا في 20 مايو الماضي، مشاريع القوانين ذات الصلة إلى البرلمان الأوكراني للتصويت عليها 15 أبريل. في اليوم نفسه، أعرب الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو عن دهشته من تمديد زيلينسكي ولايته مسبقا (قبل شهر من نهاية الوضع الحالي)، واتهمه باغتصاب السلطة.
ومنع الوضح الحالي من فرض الأحكام العرفية في البلاد من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، في الوقت الذي أشارت فيه وسائل الإعلام الأوكرانية مرارا وتكرارا في الآونة الأخيرة إلى أنه نظرا للمفاوضات بشأن حل الصراع بمشاركة الولايات المتحدة، فقد لا يتم تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة هذه المرة، كما أشير إلى أن الانتخابات قد تجري هذا الصيف.
وكان المبعوث الخاص للرئيس ترامب ستيف ويتكوف قد صرح في وقت سابق، خلال لقاء مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، إن القيادة الأوكرانية وافقت على إجراء انتخابات رئاسية. وأشار ويتكوف في معرض حديثه آنذاك إلى أن "الموقف الروسي هو أن زيلينسكي غير منتخب، بالتالي يستحيل إبرام اتفاق مع هذا البلد"، وقال ردا على سؤال من كارلسون عن الانتخابات في أوكرانيا: "نعم ستجري، وقد وافقت القيادة الأوكرانية بالفعل على ذلك. ستجري الانتخابات في أوكرانيا".
وأشار السفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف روديون ميروشنيك، في حديث مع وكالة "تاس"، إلى أن زيلينسكي بذلك يعلن عن ازدراءه لمبادرة السلام الأمريكية، ويظهر عدم رغبته في مناقشة إمكانية إجراء انتخابات.
روسيا اليوم
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