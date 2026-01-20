سائق سوفيتيي ينقذ حياة رئيس أمريكي سابق .. إليك التفاصيل

اجتمع قادة العالم المنتصر: جوزيف ستالين عن الاتحاد السوفيتي، وونستون تشرشل عن بريطانيا، وفرانكلين روزفلت عن الولايات المتحدة، لتشكيل ملامح النظام العالمي لما بعد الحرب.
لكن وراء واجهة الدبلوماسية الرفيعة والمناقشات المصيرية، كاد هذا المؤتمر أن ينتهي بمأساة شخصية تهز أركان التحالف، عندما تعرضت حياة الرئيس الأمريكي لخطر داهم على طريق جبلي متعرج في القرم.
كانت الأجواء مشحونة بالحذر الشديد، حيث نصبت رادارات ومدافع مضادة للطائرات، وتجولت دوريات السفن والغواصات السوفيتية بصرامة لحماية القادة الثلاثة، فيما بقيت الاتصالات محاطة بالسرية، مع مد كابل تلغراف خاص لربط المقر الأمريكي بالسفينة الحربية "كاتوكتين".
وفي قلب هذه التحصينات، كان الرئيس روزفلت، الرجل الضعيف والمقعد بسبب شلل الأطفال، يعتمد كليًا على سيارات مجهزة وحراس شخصيين.
في أحد أيام المؤتمر، وبينما كان الموكب يتقدم على طريق جبلي خطير، جلس روزفلت في المقعد الأمامي لسيارة جيب مفتوحة من طراز "ويليس"، بجانب السائق السوفيتي فيودور خوداكوف. بسبب إهمال، لم يُغلق الدرابزين المعدني خلف ظهر الرئيس بشكل محكم، فانفتح فجأة عند منعطف حاد، وكاد روزفلت يسقط من السيارة.
في لحظة حرجة، أمسك خوداكوف بثياب الرئيس بيده اليمنى بينما كانت يده اليسرى تتحكم بالسيارة، وأعاد روزفلت إلى مقعده بأمان. توقف الموكب فورًا، وهرع الحراس والأطباء، فيما قال الرئيس لاحقًا لمنقذه: "لقد أنقذت رئيس الولايات المتحدة، والشعب الأمريكي بأكمله، وسأظل مدينًا لك طوال حياتي".
تم تصنيف الحادثة "سري للغاية"، وطويت الملفات في الأرشيف، ورغم نجاة روزفلت، توفي بعد شهر واحد فقط من انتهاء مؤتمر يالطا. وعاش السائق خوداكوف حتى عام 2000، دون أن ينال تقديرًا رسميًا واسعًا لدوره البطولي، لكن جرأته أدت مباشرة إلى تعزيز معايير السلامة في السيارات الرسمية السوفيتية بعد الحرب.
هكذا، في خضم مؤتمر رسم خريطة العالم الجديد، كادت لحظة إهمال بسيطة على طريق جبلي أن تغيّر مسار التاريخ، لولا يقظة وجرأة سائق سوفيتي مجهول.
