 
الخميس 2024-11-14 10:59 م
 

ساعر: لن نسمح بتجدد قوة حزب الله ولا نهدف لتدميره

ساعر
ساعر
الخميس، 14-11-2024 09:45 م
الوكيل الإخباري-   نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن وزير الخارجية غدعون ساعر قوله إن إسرائيل لن تسمح بتجدد قوة حزب الله.اضافة اعلان


وأضاف أن هدف إسرائيل نزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان حتى نهر الليطاني ومنع تعزيز قوته.

وتابع "هدفنا بغزة تدمير حماس لكن الأمر في لبنان مختلف فالهدف ليس تدمير حزب الله".
 
gnews

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