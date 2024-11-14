ساعر: لن نسمح بتجدد قوة حزب الله ولا نهدف لتدميره

09:45 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/710112 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن وزير الخارجية غدعون ساعر قوله إن إسرائيل لن تسمح بتجدد قوة حزب الله. اضافة اعلان





وأضاف أن هدف إسرائيل نزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان حتى نهر الليطاني ومنع تعزيز قوته.



وتابع "هدفنا بغزة تدمير حماس لكن الأمر في لبنان مختلف فالهدف ليس تدمير حزب الله".

