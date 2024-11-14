ساعر: لن نسمح بتجدد قوة حزب الله ولا نهدف لتدميره

وأضاف أن هدف إسرائيل نزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان حتى نهر الليطاني ومنع تعزيز قوته.
وتابع "هدفنا بغزة تدمير حماس لكن الأمر في لبنان مختلف فالهدف ليس تدمير حزب الله".
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