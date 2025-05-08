ساعر: واشنطن لم تبلغنا بوقف قصفها للحوثيين

وفي تصريح قال إن إسرائيل لم "تتلق أي إشعار مسبق بوقف أمريكا قصفها على الحوثيين"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
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