الخميس 2025-05-08 01:52 م
 

ساعر: واشنطن لم تبلغنا بوقف قصفها للحوثيين

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جانب من قصف الحوثيين
 
الخميس، 08-05-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمنح بلاده "دعما سياسيا غير مشروط"، وأن واشنطن لم تبلغ تل أبيب بوقف قصفها للحوثيين.

وفي تصريح قال إن إسرائيل لم "تتلق أي إشعار مسبق بوقف أمريكا قصفها على الحوثيين"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

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RT

 
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