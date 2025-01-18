سانا: الشرع ومحمد بن زايد يناقشان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والإمارات

الوكيل الإخباري- أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" الجمعة، بأن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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