سانا: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بلدتين وسط سوريا

ونقلت "سانا" عن مصدر، أن "عدوانا إسرائيليا استهدف قريتين في ريف حمص الشمالي والغربي".
وقالت إنّ "أصوات الانفجارات التي سُمعت في حمص ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهدف قرية الأمينية".
-
أخبار متعلقة
-
يديعوت أحرونوت: خسائر مادية هائلة بالشمال
-
حزب الله يعلن عن عمليات ضد إسرائيل
-
واشنطن: إسرائيل ستنسحب من لبنان بعد انتشار الجيش اللبناني
-
بن غفير: الاتفاق مع لبنان خطأ فادح
-
تسريبات إسرائيلية حول تفاصيل وقف إطلاق النار
-
بن غفير: الاتفاق بين إسرائيل ولبنان لا يحقق أهداف الحرب
-
حزب الله: لن نسمح لنتنياهو بتمرير فخ بالاتفاق
-
نتنياهو يعلن التوقيع على وقف إطلاق النار في لبنان