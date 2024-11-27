سانا: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بلدتين وسط سوريا

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الوكيل الإخباري- استهدف قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، قريتين في ريف حمص في وسط سوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). اضافة اعلان





ونقلت "سانا" عن مصدر، أن "عدوانا إسرائيليا استهدف قريتين في ريف حمص الشمالي والغربي".



وقالت إنّ "أصوات الانفجارات التي سُمعت في حمص ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهدف قرية الأمينية".