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سانا: ضحايا بانفجار داخل كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة بدمشق

علم سوريا
سوريا
 
الأحد، 22-06-2025 07:42 م

الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن سيارات الإسعاف نقلت "مصابين وضحايا" من مكان وقوع التفجير داخل كنيسة مار إلياس بالدويلعة في دمشق.

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وأضافت الوكالة، إن قوى الأمن الداخلي السوري انتشرت في المنطقة لتأمينها.


وأفاد التلفزيون الرسمي السوري، بأن "انتحاري أقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف داخل كنيسة مار الياس في منطقة دويلعة في دمشق، ما أدى إلى سقوط ضحايا".

 
gnews

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