سانا: ضحايا بانفجار داخل كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة بدمشق

وأضافت الوكالة، إن قوى الأمن الداخلي السوري انتشرت في المنطقة لتأمينها.
وأفاد التلفزيون الرسمي السوري، بأن "انتحاري أقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف داخل كنيسة مار الياس في منطقة دويلعة في دمشق، ما أدى إلى سقوط ضحايا".
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