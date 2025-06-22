سانا: ضحايا بانفجار داخل كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة بدمشق

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن سيارات الإسعاف نقلت "مصابين وضحايا" من مكان وقوع التفجير داخل كنيسة مار إلياس بالدويلعة في دمشق.

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وأضافت الوكالة، إن قوى الأمن الداخلي السوري انتشرت في المنطقة لتأمينها.