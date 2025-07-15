الثلاثاء 2025-07-15 05:34 م
 

سانا: غارات للطيران الإسرائيلي تستهدف أطراف مدينة إزرع بريف درعا

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 03:58 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة سانا السورية للأنباء الثلاثاء، بأن الطيران الإسرائيلي يشن غارات تستهدف أطراف مدينة إزرع بريف درعا.

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أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس للجيش الإسرائيلي الثلاثاء بمهاجمة قوات الجيش السوري وأسلحته في السويداء.

وقال نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: "أصدرنا تعليمات لجيش الدفاع الإسرائيلي بمهاجمة قوات النظام وأسلحته التي أدخلت إلى منطقة السويداء في سوريا فورا، بهدف تنفيذ عملياته ضد الدروز، وهذا يتناقض مع سياسة نزع السلاح التي اتخذت".

 
 
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