سانا: غارات للطيران الإسرائيلي تستهدف أطراف مدينة إزرع بريف درعا

وقال نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: "أصدرنا تعليمات لجيش الدفاع الإسرائيلي بمهاجمة قوات النظام وأسلحته التي أدخلت إلى منطقة السويداء في سوريا فورا، بهدف تنفيذ عملياته ضد الدروز، وهذا يتناقض مع سياسة نزع السلاح التي اتخذت".
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