سانا: "قسد" تستهدف نقاطا لقوى الأمن في ريف دير الزور

وكان 4 أشخاص قتلوا بينهم 3 مدنيين، الثلاثاء، جراء اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة حلب شمالي سوريا، تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها، على وقع تعثر المفاوضات بين الطرفين منذ أشهر.
