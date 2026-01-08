سانا: "قسد" تستهدف نقاطا لقوى الأمن في ريف دير الزور

05:25 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استهدفت بالرشاشات الثقيلة نقاطا لقوى الأمن الداخلي السورية في بلدة البوليل بريف دير الزور الشرقي، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا"





وكان 4 أشخاص قتلوا بينهم 3 مدنيين، الثلاثاء، جراء اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة حلب شمالي سوريا، تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها، على وقع تعثر المفاوضات بين الطرفين منذ أشهر.

