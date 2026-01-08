الخميس 2026-01-08 05:33 ص

سانا: "قسد" تستهدف نقاطا لقوى الأمن في ريف دير الزور

الخميس، 08-01-2026 05:25 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استهدفت بالرشاشات الثقيلة نقاطا لقوى الأمن الداخلي السورية في بلدة البوليل بريف دير الزور الشرقي، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا"اضافة اعلان


وكان 4 أشخاص قتلوا بينهم 3 مدنيين، الثلاثاء، جراء اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة حلب شمالي سوريا، تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها، على وقع تعثر المفاوضات بين الطرفين منذ أشهر.
 
 


