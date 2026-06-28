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سانا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف قرية عابدين غربي درعا

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أرشيفية
 
الأحد، 28-06-2026 11:21 م

الوكيل الإخباري- استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، بقذائف المدفعية قرية عابدين في الريف الغربي لمحافظة درعا، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية.

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وأضاف مراسل "سانا" أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل التحليق فوق ريفي القنيطرة ودرعا، بالتزامن مع القصف المدفعي الذي استهدف القرية.


وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق الأحد، أنه قتل "مسلحين" في المنطقة الأمنية بجنوبي سوريا السبت، مؤكدا أنه سيواصل عملياته في المنطقة لإزالة أي تهديدات للمدنيين الإسرائيليين وجنوده.


وفي وقت سابق، أفادت وكالة سانا بأن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية توغلت باتجاه بلدة معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وصولا إلى قرية عابدين ومنطقة تلة المغر، بعد انطلاقها من ثكنة الجزيرة.

 
 


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