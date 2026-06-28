سانا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف قرية عابدين غربي درعا

الوكيل الإخباري- استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، بقذائف المدفعية قرية عابدين في الريف الغربي لمحافظة درعا، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية.

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وأضاف مراسل "سانا" أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل التحليق فوق ريفي القنيطرة ودرعا، بالتزامن مع القصف المدفعي الذي استهدف القرية.



وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق الأحد، أنه قتل "مسلحين" في المنطقة الأمنية بجنوبي سوريا السبت، مؤكدا أنه سيواصل عملياته في المنطقة لإزالة أي تهديدات للمدنيين الإسرائيليين وجنوده.