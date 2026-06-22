سبايس إكس تواصل تراجعها في وول ستريت مع انخفاض بقرابة 10%

الوكيل الإخباري- استمر سعر سهم شركة سبايس إكس العملاقة في مجال الفضاء في الانخفاض الاثنين، في بورصة نيويورك مع تراجعه بقرابة 10%، بعد عشرة أيام من طرحها الأولي التاريخي.

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وعند قرابة الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر السهم بنسبة 10,38% إلى 165,80 دولارا، بعد أن تراجع أيضا في الجلستين الأخيرتين.



ولكن السهم حافظ على مكاسب بنسبة 22% تقريبا منذ طرحه الأولي للاكتتاب العام في 12 حزيران، حيث تم تحديد سعره الأولي عند 135 دولارا.



واعتبر الخبير باتريك أوهير أن هذا تراجع فني "طبيعي" بعد ارتفاع سعر السهم خلال جلسات التداول الأولى.



ولا تزال سبايس إكس ضمن أكبر 10 شركات من حيث القيمة السوقية في العالم، متقدمة على شركة برودكوم المتخصصة في أشباه الموصلات وشركة النفط السعودية أرامكو، بقيمة سوقية تناهز 2168 مليار دولار.



ولكن ربحية الشركة التي يقودها إيلون ماسك تثير تساؤلات أيضا، فقد قفزت الإيرادات إلى 18,7 مليار دولار عام 2025، بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي، لكن التكاليف ارتفعت بوتيرة أسرع، مما أدى إلى خسارة صافية قدرها 4,9 مليار دولار.