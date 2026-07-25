"سبيس إكس" تطلق الصاروخ "ستارشيب" وتنشر أول أقمار مطورة من ستارلينك

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة "سبيس إكس" صاروخها "ستارشيب" من ولاية تكساس الأميركية، حاملا أول 20 قمرا صناعيا مطورا ضمن شبكة ستارلينك للإنترنت إلى الفضاء شبه المداري لفترة وجيزة، في إطار المهمة التجريبية الثالثة عشرة للشركة، والتي تستهدف بدء تشغيل الخدمة بشكل روتيني مع نهاية العام الجاري.

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