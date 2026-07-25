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"سبيس إكس" تطلق الصاروخ "ستارشيب" وتنشر أول أقمار مطورة من ستارلينك

"سبيس إكس" تطلق الصاروخ "ستارشيب"
"سبيس إكس" تطلق الصاروخ "ستارشيب"
 
السبت، 25-07-2026 08:44 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة "سبيس إكس" صاروخها "ستارشيب" من ولاية تكساس الأميركية، حاملا أول 20 قمرا صناعيا مطورا ضمن شبكة ستارلينك للإنترنت إلى الفضاء شبه المداري لفترة وجيزة، في إطار المهمة التجريبية الثالثة عشرة للشركة، والتي تستهدف بدء تشغيل الخدمة بشكل روتيني مع نهاية العام الجاري.

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وانطلق نظام الصاروخ، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 122 مترا، عند حوالي الساعة 6:50 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الجمعة، من منشأة ستاربيس التابعة لشركة سبيس إكس في ولاية تكساس.

 
 


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