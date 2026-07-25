"سبيس إكس" تطلق الصاروخ "ستارشيب" وتنشر أول أقمار مطورة من ستارلينك

وانطلق نظام الصاروخ، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 122 مترا، عند حوالي الساعة 6:50 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الجمعة، من منشأة ستاربيس التابعة لشركة سبيس إكس في ولاية تكساس.
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