ستارمر: بريطانيا تعمل مع الحلفاء لإعادة فتح "هرمز" ولن ننجر للحرب

الإثنين، 16-03-2026 08:19 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، أن بلاده لن تنجر إلى حرب أوسع بسبب الأزمة مع إيران، مشيراً إلى أن الحكومة البريطانية تعمل مع الحلفاء على خطة قابلة للتنفيذ لإعادة فتح مضيق هرمز بعد الإغلاق الفعلي للممر المائي من قبل إيران.

ونقلت "بي بي سي" عن ستارمر، قوله خلال إحاطة صحفية من داونينغ ستريت اليوم الاثنين، إن العملية لن تكون مهمة عسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشدداً على أن التركيز ينصب على التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان مرور آمن للنفط عبر المضيق.

 
 


