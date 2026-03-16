ستارمر: بريطانيا تعمل مع الحلفاء لإعادة فتح "هرمز" ولن ننجر للحرب

الوكيل الإخباري- أكد رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، أن بلاده لن تنجر إلى حرب أوسع بسبب الأزمة مع إيران، مشيراً إلى أن الحكومة البريطانية تعمل مع الحلفاء على خطة قابلة للتنفيذ لإعادة فتح مضيق هرمز بعد الإغلاق الفعلي للممر المائي من قبل إيران.

