ستارمر: بريطانيا لم تشارك في الضربات الأميركية على فنزويلا

السبت، 03-01-2026 08:10 م
الوكيل الإخباري-  قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، السبت، إن بلاده لم تشارك في الضربات الأميركية على فنزويلا، مضيفا أنه يريد التحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومعرفة الحقائق الكاملة بشأن ما حدث.اضافة اعلان


وذكر في تصريح لهيئات بث بريطانية "أريد معرفة الحقائق أولا، أريد التحدث إلى الرئيس ترامب. وأريد التحدث إلى الحلفاء. يمكنني أن أقول بوضوح تام إننا لم نكن ضالعين في الأمر... وأقول دائما وأعتقد أنه يتعين علينا جميعا أن نتمسك بالقانون الدولي".
 
 


