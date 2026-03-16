ستارمر: بريطانيا لن تنجر إلى الحرب الإيرانية وفتح مضيق هرمز ليس سهلا

01:54 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده لن تنجر إلى الحرب الإيرانية أوسع نطاقا، مشددا على التزام المملكة المتحدة بالعمل على إيجاد حل سريع للأزمة الراهنة.





وأشار رئيس الوزراء إلى أن فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية ليس أمرا سهلا في ظل التوترات القائمة.



وأضاف أنه عندما يتوقف القتال، ستكون الحاجة إلى اتفاق عبر التفاوض مع إيران.









