الأربعاء 2026-04-08 11:11 م

ستارمر: ما يزال هناك الكثير من العمل لمعاودة فتح مضيق هرمز

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
كير ستارمر
 
الأربعاء، 08-04-2026 07:25 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الأربعاء، إن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لمعاودة فتح مضيق هرمز.

وأضاف خلال زيارته إلى السعودية: "لدينا الآن... وقف لإطلاق النار، لكن مثلما تعلمون، ما يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به لضمان أن يصبح هذا الوقف لإطلاق النار دائما ويحقق السلام الذي نتطلع إليه جميعا".

 
 


