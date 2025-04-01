الثلاثاء 2025-04-01 08:16 م
 

ستارمر: نعمل على اتفاق اقتصادي مع أميركا لتخفيف آثار التعريفات الجمركية

علم بريطانيا
بريطانيا
 
الثلاثاء، 01-04-2025 05:17 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن حكومته تعمل على إبرام اتفاق اقتصادي مع الولايات المتحدة الأميركية لتخفيف تأثير التعريفات الجمركية التي من المتوقع أن تفرضها إدارة الرئيس الأميركي على المملكة المتحدة.

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وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي نيوز البريطانية اليوم الثلاثاء "نحن بالطبع نتفاوض على اتفاق اقتصادي، وآمل أن يخفف من آثار التعريفات."

 
gnews

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