ستارمر: نعمل على اتفاق اقتصادي مع أميركا لتخفيف آثار التعريفات الجمركية

وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي نيوز البريطانية اليوم الثلاثاء "نحن بالطبع نتفاوض على اتفاق اقتصادي، وآمل أن يخفف من آثار التعريفات."
-
أخبار متعلقة
-
السوداني يؤكد دعم العراق لوحدة وسلامة أراضي سوريا
-
بوتين يستدعي 160 ألف شاب للخدمة العسكرية
-
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2719 قتيلًا
-
المفوضية الأوروبية: لدينا خطة مُحكمة للرد على رسوم ترمب الجمركية
-
ترامب قد يزور السعودية ودولا خليجية في أيار
-
آيزنكوت: نتنياهو فقد القدرة على العمل لصالح إسرائيل
-
الاعلام العبري: نتنياهو ألغى تعيين شرفيط بسبب مقال له ضد ترامب
-
4 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت