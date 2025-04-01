ستارمر: نعمل على اتفاق اقتصادي مع أميركا لتخفيف آثار التعريفات الجمركية

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن حكومته تعمل على إبرام اتفاق اقتصادي مع الولايات المتحدة الأميركية لتخفيف تأثير التعريفات الجمركية التي من المتوقع أن تفرضها إدارة الرئيس الأميركي على المملكة المتحدة.

اضافة اعلان