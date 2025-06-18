ستارمر وأمير قطر يؤكدان ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من ستارمر. كما جرى خلال الاتصال أيضا بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
متحدث باسم مكتب ستارمر، قال إنّه ناقش مع أمير قطر ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط وسط الصراع بين إسرائيل وإيران.
وأكّد ستارمر، عمق العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدين.
وناقشا سبل دعم البلدين للاستقرار في المنطقة.
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