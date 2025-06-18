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ستارمر وأمير قطر يؤكدان ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط

علما قطر وبريطانيا
علما قطر وبريطانيا
 
الأربعاء، 18-06-2025 11:06 م

الوكيل الإخباري-   بحث أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، مع رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا خاصة المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على إيران، وأهمية خفض التصعيد، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية القطرية.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من ستارمر. كما جرى خلال الاتصال أيضا بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.


متحدث باسم مكتب ستارمر، قال إنّه ناقش مع أمير قطر ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط وسط الصراع بين إسرائيل وإيران.


وأكّد ستارمر، عمق العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدين.


وناقشا سبل دعم البلدين للاستقرار في المنطقة.

 
gnews

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