السبت 2026-06-13 11:56 م

ستارمر وترامب يناقشان جهود إنهاء الصراع مع إيران

لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترامب
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
السبت، 13-06-2026 11:32 م
الوكيل الإخباري-   قال مقرّ رئاسة الوزراء البريطاني (داوننغ ستريت) السبت إن رئيس الحكومة كير ستارمر ناقش الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع مع إيران خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.اضافة اعلان


ورحب ستارمر بالتقدّم المحرز حتى الآن، وأكد مجددا أن بريطانيا على استعداد لدعم تنفيذ أي اتفاق سلام والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان نجاحه.

واتفق الزعيمان أيضا على ضرورة استعادة حرية الملاحة لتخفيف تداعيات الصراع على الاقتصاد العالمي.
 
 


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