ستارمر وترامب يناقشان جهود إنهاء الصراع مع إيران

ورحب ستارمر بالتقدّم المحرز حتى الآن، وأكد مجددا أن بريطانيا على استعداد لدعم تنفيذ أي اتفاق سلام والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان نجاحه.
واتفق الزعيمان أيضا على ضرورة استعادة حرية الملاحة لتخفيف تداعيات الصراع على الاقتصاد العالمي.
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