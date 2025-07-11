ستارمر وماكرون يعلنان اتفاقا لإعادة المهاجرين بين بريطانيا وفرنسا

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اتفاق لإعادة المهاجرين بين البلدين، بهدف الحد من عبور القنال الإنجليزي بالقوارب الصغيرة.

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