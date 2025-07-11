الجمعة 2025-07-11 11:14 ص
 

ستارمر وماكرون يعلنان اتفاقا لإعادة المهاجرين بين بريطانيا وفرنسا

علم بريطانيا
بريطانيا
 
الجمعة، 11-07-2025 08:39 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اتفاق لإعادة المهاجرين بين البلدين، بهدف الحد من عبور القنال الإنجليزي بالقوارب الصغيرة.

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وذكر ستارمر، أن عدد المهاجرين المشمولين بالاتفاق سيكون محدودا في البداية، مع إمكانية زيادته تدريجيا بحسب فاعلية التنفيذ.

 
 
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