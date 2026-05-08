ستارمر يتعهد بعدم الاستقالة رغم خسائر حزبه في الانتخابات المحلية البريطانية

12:37 م

الوكيل الإخباري- تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعدم الاستقالة، رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها حزب العمال في الانتخابات المحلية البريطانية. اضافة اعلان





ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن ستارمر قوله خلال كلمة أمام أعضاء الحزب صباح اليوم الجمعة: "هذه نتائج صعبة، لكن الأيام العصيبة لا تضعف عزيمتي على تنفيذ التغيير الذي وعدت به في الانتخابات العامة، بل تزيدني إصراراً".



وخسر حزب العمال السيطرة على ثمانية مجالس محلية، مع تراجع ملحوظ في عدد مقاعده، مقابل صعود لافت لحزب الإصلاح اليميني بقيادة نايجل فاراج.









