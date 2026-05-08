الجمعة 2026-05-08 02:23 م

ستارمر يتعهد بعدم الاستقالة رغم خسائر حزبه في الانتخابات المحلية البريطانية

الجمعة، 08-05-2026 12:37 م
الوكيل الإخباري-  تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعدم الاستقالة، رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها حزب العمال في الانتخابات المحلية البريطانية.


ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن ستارمر قوله خلال كلمة أمام أعضاء الحزب صباح اليوم الجمعة: "هذه نتائج صعبة، لكن الأيام العصيبة لا تضعف عزيمتي على تنفيذ التغيير الذي وعدت به في الانتخابات العامة، بل تزيدني إصراراً".

وخسر حزب العمال السيطرة على ثمانية مجالس محلية، مع تراجع ملحوظ في عدد مقاعده، مقابل صعود لافت لحزب الإصلاح اليميني بقيادة نايجل فاراج.
 
 


