ستارمر يرفض إلغاء الدعوة الموجهة لترامب لزيارة بريطانيا

الوكيل الإخباري- رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المطالبات بإلغاء دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة المملكة المتحدة على خلفية أزمة زيلينسكي.



في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، سئل ستارمر عن دعوات من سياسيين، بمن فيهم الوزير الأول في اسكتلندا جون سويني من الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP)، الذي قال إنه ينبغي إلغاء دعوة الزيارة الرسمية بعد أن اتهم ترامب زيلينسكي بعدم إظهار الامتنان الكافي للدعم الأمريكي في الحرب مع روسيا.



وقال ستارمر في المقابلة: "لن أنشغل بمحاولات الحزب الوطني الاسكتلندي أو غيره لتصعيد الخطاب دون إدراك حقيقي لما هو على المحك هنا، نحن نتحدث عن السلام في أوروبا"، مشيرا إلى أن تركيزه ينصب على إيجاد حل بين الجانبين لمحاولة إعادة التركيز على الهدف الأساسي وهو تحقيق السلام.

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وأضاف: "هناك عدة مسارات يمكن للناس اتباعها، أحدها تصعيد الخطاب والتعبير عن مدى غضبنا جميعا، أو يمكننا أن ننهض للعمل بجدية وأتصل برئيسي البلدين لإيجاد طريق للمضي قدما".



وقال في المقابلة مع الـBBC: "كان رد فعلي أننا يجب أن نجسر هذه الفجوة، يجب أن نجد طريقة للعمل معا، لأننا في النهاية أمام ثلاث سنوات من الصراع الدموي الآن، ونحتاج إلى التوصل إلى سلام دائم".